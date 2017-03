Ad apeRIVER da Marmo arrivano gli STAG

Giovedì 16 Marzo 2017 dalle ore 19.00 il giardino di Marmo risplenderà a tempo di musica, con i talenti di apeRIVER, l'appuntamento arcobaleno ispirato all'attore River Phoenix e dedicato alla musica dal vivo e alla cultura. A partire dalle 19 fino alle 21.30 è tempo di aperitivo con il piatto gourmet dello chef, seguito dall'inizio dei live dalle ore 22.00. Accolto da Giusva arriverà il giovanissimo Diego Micheli, in arte Pink Gijibae, che romperà il ghiaccio per il gruppo STAG, già nota band romana che prende il via dal progetto musicale solista di Marco Guazzone.

Arrivano da uno dei tanti tour che li vede ormai protagonisti. Gli STAG e Marco Guazzone potrebbero non aver bisogno di grandi presentazioni, ma ricordare il percorso (artistico e umano) di una band come questa, è per apeRIVER un grande piacere. Sono in promozione per il loro secondo album di inediti dal titolo Verso Le Meraviglie, che uscirà per Inri/Metatron il prossimo 10 marzo.

Hanno debuttato con l'album L'Atlante dei Pensieri nel 2012, prodotto da Steve Lyon, un album con cui hanno girato l'Italia, arrivando anche in Inghilterra e in Libano. Il disco contiene anche Guasto, brano che Marco Guazzone aveva presentato a Sanremo in veste da solista e con cui ha vinto i premi come Assomusica e Rai Gulp. E' del 2013 invece, il disco Live at Piper Club, registrato dal vivo nello storico locale capitolino. Nel 2015 sono in nomination per il premio Ciak D'Oro, grazie al brano Cosa C'è, colonna sonora del film Fratelli Unici, scritto e interpretato con Malika Ayane. Scrivono Dimmi se Adesso mi Vedi, per Arisa e collaborano alla composizione di molti brani che accompagneranno film e produzioni teatrali di successo. E gli STAG sono una vera e propria rivelazione soprattutto in ambito cinematografico e di fiction. I loro brani si intrecciano in pellicole e produzione televisive, come: Tutto Può Succedere 1 e 2, La Notte E’ Piccola, Un Bacio, Fratelli Unici, La Poltrona Del Papa, Il Natale Della Mamma Imperfetta, L’Appuntamento. Sono invitati da Elisa come ospiti sul palco del Lucca Summer Festival 2014 e il loro brano Senza Mentire, è la colonna sonora della campagna di sensibilizzazione dell'AISM nel 2015. Dal 2016 conducono un programma di musica dal vivo in onda su In Blu Radio e negli anni hanno aperto le date di artisti come Moby, Suzanne Vega, Malika Ayane, Arisa, Morgan, Dolcenera, Jay Brannan, The Irrepressibles, Azure Ray, Meganoidi... Attualmente, il brano scritto per Ivan Cotroneo e per il film Un Bacio, è in corsa per le nomination del David di Donatello 2017. Il loro secondo album di inediti dal titolo, Verso Le Meraviglie, per la Inri/Metatron uscirà il 10 marzo 2017, (www.stag.st).

Ad scaldare l'atmosfera per il gruppo guidato da Guazzone ci pensa l'energia indomabile di Diego Micheli, in arte Pink Gijibae, appena ventenne. Cantautore sardo, ha studiato canto per otto anni nel suo paese natale, dove ha fondato anche un coro polifonico con suoi coetanei dal nome Olyve. Trasferitosi a Roma per studiare lingue orientali in quanto amante del pop coreano e giapponese, é entrato a far parte di un coro gospel. Il video della sua performance alla decima edizione di X-factor conta più di 1 milione di visualizzazioni. Componente di un gruppo vocale a cappella chiamato gli Sterëo Tipi, in cui ricopre anche il ruolo di arrangiatore...