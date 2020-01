Aperitivo “Un friccico ner core” con stornelli e osterie romane

In collaborazione con la “Galleria Cabaret Voltaire”, Esperide vuole rendere omaggio a Roma, la città eterna, il romantico rifugio per gli occhi di amanti e turisti. La città delle contraddizioni, dei ruderi, dei fasti barocchi, dei papi. Quella dei tassisti che urlano, della lirica tagliente di Trilussa e degli stornellatori stonati di Trastevere.



Tra un bicchiere di vino e l’altro, la nostra storica dell’arte, insieme alla voce e alle note di chitarra e mandolino del Trio Monti, ripercorrerà insieme a voi la storia di Roma e sotto il profilo storico-artistico- letterario e musicale.



Questa settimana si parlerà di OSTERIE ROMANE, i luoghi dello svago e del bivacco, delle loro origini, dello sviluppo nel corso dei secoli, della cucina tipica, del culto del vino e delle note che le hanno cantate.



I POSTI SONO LIMITATI, LA PRENOTAZIONE E’ PERTANTO OBBLIGATORIA!

APPUNTAMENTO: Galleria “Cabaret Voltaire”, via Panisperna 87 (rione Monti)

INCONTRO+BUFFET+DRINK: 15 euro.

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3924848772 -3498926716– 3394750696

COME ARRIVARE: Bus Atac 71-fermata Milano, 64 – fermata Nazionale/Pal. delle Esposizioni; Metro B fermata Cavour