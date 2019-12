Aperitivo “Parliamo d’arte”: Michelangelo, scultore del non-finito

Un’occasione di svago per chi fugge dall’ufficio e per chi vuole impegnare un giovedì sera, senza rinunciare a soddisfare la propria curiosità. L’aperitivo sarà un momento conviviale, in cui lo storico dell’arte, una volta esposte le linee guida del tema del giorno, sarà seduto a tavolino con i partecipanti, pronto a soddisfare ogni dubbio, domanda e curiosità sull’argomento.

Questa settimana, in seguito all’uscita al cinema del film “Il Peccato – il furore di Michelangelo” del regista Andrey Konchalovsky, parleremo del genio indiscusso del Rinascimento: Michelangelo Buonarroti. La nostra attenzione si concentrerà sulla sua attività di scultore, non a caso egli si definiva artista “del levare” piuttosto che “del mettere”, e della trasformazione delle sue opere in veri e propri capolavori filosofici, .

Comodamente seduti su una poltrona e con un buon bicchiere di vino in mano passeremo in rassegna le più grandi sculture del maestro, dalla Pietà vaticana al non- finito della Pietà Rondanini

I posti sono limitati!!! La prenotazione obbligatoria

Per maggiori info visita il sito: https://esperide.it/aperitivo-parliamo-darte-2/

APPUNTAMENTO: Galleria “Cabaret Voltaire”, via Panisperna 87 (rione Monti)

INCONTRO+BUFFET+DRINK:15 euro (quota di iscrizione inclusa)

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444-3924848772 – 3498926716

COME ARRIVARE: Bus Atac 71-fermata Milano, 64 – fermata Nazionale/Pal. delle Esposizioni; Metro B fermata Cavour