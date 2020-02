Aperitivo “parliamo d’arte”: maschere, arlecchini e tradizioni. Il carnevale nell'arte

Un’occasione di svago per chi fugge dall’ufficio e per chi vuole impegnare un giovedì sera, senza rinunciare a soddisfare la propria curiosità. L’aperitivo sarà un momento conviviale, in cui lo storico dell’arte, una volta esposte le linee guida del tema del giorno, sarà seduto a tavolino con i partecipanti, pronto a soddisfare ogni dubbio, domanda e curiosità sull’argomento.



Febbraio è il mese dell’amore ma è anche il mese delle maschere, dei giochi e delle tradizioni legate al Carnevale. Per questo motivo per il nostro aperitivo abbiamo scelto questa volta di analizzare da vicino tutte quelle opere d’arte e gli artisti che hanno trattato personaggi, maschere e temi legati a questa tradizione. Pablo Picasso, Juan Gris e Paul Cezanne sono solo alcuni dei nomi che tratteremo durante la nostra lezione. Ma non saranno solo loro ad essere i protagonisti del nostro aperitivo.



Partendo dall’analisi e dall’origine di alcune tra le maschere più famose della nostra tradizione approfondiremo ulteriormente il tema da un punto di vista locale parlando delle abitudini e dei costumi legati alle tradizioni del Carnevale romano! Comodamente seduti su una poltrona e con un buon bicchiere di vino in mano, ammireremo un’arte tutta da “amare”!



Vi aspettiamo! I posti sono limitati!!!



APPUNTAMENTO: Galleria “Cabaret Voltaire”, via Panisperna 87 (rione Monti)

INCONTRO+BUFFET+DRINK: 15 euro (per i partecipanti a questo evento il rinnovo e il tesseramento per la Galleria Cabaret Voltaire sarà a contributo libero).

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444 – 3498926716

COME ARRIVARE: Bus Atac 71-fermata Milano, 64 – fermata Nazionale/Pal. delle Esposizioni; Metro B fermata Cavour