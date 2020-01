Aperitivo "Parliamo d'arte": Amor sacro & Amor profano

Un’occasione di svago per chi fugge dall’ufficio e per chi vuole impegnare un giovedì sera, senza rinunciare a soddisfare la propria curiosità. L’aperitivo sarà un momento conviviale, in cui lo storico dell’arte, una volta esposte le linee guida del tema del giorno, sarà seduto a tavolino con i partecipanti, pronto a soddisfare ogni dubbio, domanda e curiosità sull’argomento.



Con l'inizio del mese di febbraio si avvicina la festa di San Valentino, quale occasione migliore per

approfondire insieme il tema dell'Amore, secondo la visione neoplatonica, nelle sue due supreme sfaccettature: Sacro e Profano! Questa settimana metteremo a confronto l'Amore puro e ideale con quello terreno e carnale, attraverso l'analisi di capolavori assoluti come le opere di Botticelli, di Tiziano, di Bronzino, di Caravaggio, di Canova e tanti altri! Comodamente seduti su una poltrona e con un buon bicchiere di vino in mano, ammireremo un’arte tutta da "amare"!



Vi aspettiamo! I posti sono limitati!!!



APPUNTAMENTO: Galleria “Cabaret Voltaire”, via Panisperna 87 (rione Monti)

INCONTRO+BUFFET+DRINK: 15 euro (per i partecipanti a questo evento il rinnovo e il tesseramento per la Galleria Cabaret Voltaire sarà a contributo libero).

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444 – 3498926716

COME ARRIVARE: Bus Atac 71-fermata Milano, 64 – fermata Nazionale/Pal. delle Esposizioni; Metro B fermata Cavour