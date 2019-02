Saranno i miti e le leggende italiche i protagonisti dell’incontro del 15 febbraio all’Enoteca Letteraria di Roma. Non una semplice presentazione di libri, bensì un vero e proprio viaggio nella storia e nella mitologia del Bel Paese, in compagnia di due scrittori italiani: Alessandra Leonardi e Gianluca Malato, e dei loro nuovi libri, entrambi editi da NPS Edizioni.



Alessandra Leonardi presenterà “Oracoli”, antologia di racconti che affondano nella cultura dell’Antichità. Quattro racconti per quattro popoli che hanno segnato la storia del Mediterraneo, accomunati da un’ossessione: la divinazione. I Fenici in Sardegna, gli Etruschi in Toscana, Umbria e Lazio, gli Ellenici in Campania e nel Sud dell’Italia, infine i Romani: sussurri nell’acqua e nella pietra, voli di uccelli e viscere degli animali, sacrifici e visioni, oracoli vergati su fogli di papiro e libri con una risposta per ogni domanda.



Con “Venuti dal mare”, Gianluca Malato omaggia la sua terra d’origine, la Sicilia, rendendola l’ambientazione perfetta per un’invasione di creature leggendarie, sigillate nelle profondità del mare da Zeus in persona. Con un taglio fresco e giovanile, il romanzo si rivolge sia ai lettori adolescenti, amanti delle storie di mostri, che agli adulti in cerca di un’avventura da brivido, rilanciando la centralità della musica e dell’arte e per estensione della cultura, strumenti e valori in grado di rischiarare la vita dell’uomo, illuminando il suo futuro.



Storia, mito e fantasia sono le basi da cui si dipanano le avventure narrate in “Oracoli” e “Venuti dal mare”. Entrambi i libri sono editi da NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, specializzato in letteratura di genere, attenta a testi che valorizzano il territorio.



L’Aperitivo “Miti e leggende” sarà coordinato dalla scrittrice romana Elena Mandolini. Appuntamento all’Enoteca Letteraria, in Via San Giovanni in Laterano 81, a Roma, per venerdì 15 febbraio, ore 18.30.