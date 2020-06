L’aperitivo linguistico in spagnolo è un modo per rinfrescare il palato e la lingua. Un modo per incontrare e conoscere persone all’interno di una cornice paesaggistica di grande interesse.

Lanuvio, cittadina dei Castelli Romani a 30 km ca da Roma, rappresenta per chi non la conosce una scoperta continua. Il suo borgo medievale custodisce tra le sue mura, innumerevoli piazzette e punti panoramici che arrivano fino al Monte Circeo.

I partecipanti, utilizzando esclusivamente la lingua spagnola, avranno la possibilità di conoscere meglio sia il luogo, con le sue ricchezze archeologiche storiche e paesaggistiche, che il gruppo.

Dopo la visita guidata all'interno del borgo medievale, i partecipanti verranno invitati a raggiungere l’acropoli per l’aperitivo. Il vino dei Colli Lanuvini*, la “pizza di fiori”**, la bellezza del luogo, la conversazione in spagnolo renderanno questa pausa, qualcosa da ricordare.



*Al posto del calice di vino sarà possibile scegliere una aranciata o una cola.

** La "pizza di fiori", viene chiamata così ma non è il classico impasto della pizza farcito. E' una tipica ricetta del luogo fatta con i fiori di zucca.



Prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo di persone (max.15), entro le ore 12:00 del giorno precedente inviando una mail a linea.obliqua.aps@gmail.com o chiamando il numero dell'Associazione Linea Obliqua Aps 3471629668.



Durata: 2 ore ca.

Difficoltà: bassa; Accessibilità: si

N.B. Per le misure anti-covid, verrà chiesto ai partecipanti di compilare una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e di indossare la mascherina in assenza di distanziamento.

Gallery