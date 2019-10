Aperitivo di Halloween da Madre

I giardini segreti di Madre Roma, giovedì 31 ottobre - a partire dalle ore 18:30 - si vestiranno a tema in occasione di Halloween.

Madre, infatti, prosegue la stagione con il consueto appuntamento dell'aperitivo del giovedì anche ad Halloween. Lo Chef Andrea Sacerdoti e il Barman Simone Lancia mixeranno le loro idee per degli abbinamenti foods&cocktails sorprendenti e accattivanti che avranno come tema la zucca.

Giovedì 31 ottobre lo chef proporrà Creme Brûlé zucca e zenzero, bombette zucca e mandorle, Zucca nocciole e mazzancolle, platano fritto, chips di zucca e peperoncino e pao de queso, piattini che esalteranno il cocktail protagonista della serata, “LA MALA SUERTE”, tequila, mezcal, estratto di zucca, sciroppo di cannella e bitter al pompelmo. Un sensazionale Dj set allieterà la serata.

Madre, il locale

Pizza, Ceviche & Spiriti è un locale che è come un abbraccio per tutti coloro che entrano dalle sue porte, siano italiani o stranieri. Immediata è la sensazione del viaggio, per gli arredi, il verde della folta vegetazione, il rumore dell’acqua delle fontane a parete che scorre. L’atmosfera è ospitale e avvolgente, il tempo qui sembra scorrere lento, eppure è pieno di momenti di pura meraviglia. Ci si può lasciar conquistare dalla bellezza della città, far affascinare da un cocktails, farsi coccolare dai ragazzi di Madre, comodamente rilassati sui grandi divani colorati. È il luogo dove condividere, compartir in spagnolo, serate e cibo con amici, facendosi condurre attraverso un’esperienza gastronomica a 360° dove la cucina sudamericana e i piatti spagnoli si legano alla tradizione italiana, passando dalla freschezza della ceviche, alla gustosissima pizza preparata rigorosamente con pasta madre o ai fragranti maritozzi dolci e salati.

Lo chef Andrea Sacerdoti

Lo chef responsabile di Madre è Andrea Sacerdoti, chef resident fin dall’apertura che da gennaio 2019 prende su di sé la totale gestione della cucina. Classe 1984, Andrea ha una laurea in economia ma, durante la ricerca del primo lavoro, si imbatte in un incarico in cucina e non torna più indietro: la sua è una storia di grande passione che si percepisce in tutti i suoi piatti. Il rigore nella scelta delle materie prime lo ha appreso dai suoi maestri, grandi chef stellati e non, che lo hanno formato durante il suo cammino professionale e caratterizza i suoi menu. L’atmosfera “para compartir”, cioè di condivisione, del locale è propria anche dello spirito della brigata di cucina, ove Andrea ha saputo creare un clima di grande armonia. Così, ogni cena da Madre è un evento, tra sapori e profumi sudamericani, italiani e mediterranei.

Responsabile di Sala è Giulia Fidone, che dopo una triennale esperienza londinese, ha lavorato nei migliori alberghi romani, come il De Russie e, con la sua luminosità dona a Madre un morbido tocco di stile

Il Cocktail bar

Il cocktail bar è l’anima cangiante del locale, che accoglie e ascolta le avventure di chi ha voglia di raccontarsi o inventare di nuovo se stesso durante una serata inaspettata. Così i nostri bartender, guidati da Simone Lancia, creano drink diversi ogni sera, seguendo l’umore e accogliendo i desideri degli ospiti. Un’ampia carta di signature cocktails dal sapore esotico oltre a pregiate selezioni di spiriti completano il viaggio nel gusto che parte dall’Italia e conduce fino in Sud America, passando per la Spagna, portando con sé sapori e profumi di queste terre.