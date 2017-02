Aperitivo Geek: Cybersecurity e Ethical Hacking

Giovedì 23 febbraio alle 18.30 si terrà il secondo della serie di incontri dal titolo “Aperitivi Geeks: le nuove frontiere del digitale”. In alcuni giovedì di ogni mese, infatti, presso la sede centrale della Geeks Academy in via della Consulta 52, a soli 100 metri dal Quirinale, esperti del settore, professionisti e docenti incontreranno il pubblico per chiarire e discutere di temi di profonda attualità in campo digital.

Il secondo incontro sarà una Open Lesson sulla Cybersecurity e Ethical Hacking. Su questi due temi si confronteranno Andrea Purificato coordinatore del corso di Ethical Hacking e Ettore Galluccio coordinatore del corso di Cyber Security. Spiegheranno che cosa sono e perché sono così importanti le due aree di intervento informatico, mostreranno dei casi simulati di attacchi informatici e guideranno i partecipanti in un percorso info-formativo.



Al termine della Open Lesson i partecipanti avranno modo di interagire con i relatori e scambiarsi opinioni durante un aperitivo nel quale Florent Carriere di Galettes Monti, preparerà la galette bretone di grano saraceno durante un goloso show cooking.

I relatori presenti saranno:

Andrea Purificato

Libero Professionista, esperto di sicurezza informatica con più di dieci anni di esperienza nel settore. Ha collaborato come Ethical Hacker all’interno di importanti realtà pubbliche e private, sia italiane che internazionali, che operano nell’ambito della telefonia, delle transazioni finanziarie e della gestione di dati sensibili.

Ettore Galluccio

Libero professionista, esperto d Technology da oltre quindici anni. Ha collaborato con organizzazioni operanti nel settore Difesa e Telecomunicazioni curando la progettazione, implementazione e delivery di Sistemi informativi complessi.Si occupa di Global Practices e Cybersecurity nei campi ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework formazione e diffusione della “Security Culture.