Apericena con Delitto - Omicidio con l'App

Event Xperience ha creato un nuovo format per i giovani che si ispira alla nota tipologia di spettacoli “Cena con delitto”. Il pubblico è attivamente coinvolto nella ricerca dell’assassino, dell’arma del delitto e del movente. Gli attori, che interpretano i vari personaggi, forniranno diversi indizi da mettere insieme per trovare il colpevole. Chi vincerà il gioco, avrà diritto ad un premio.



La serata avrà inizio durante l’Apericena, un modo simpatico e diverso dal solito per intrattenere la platea. Infatti gli attori saranno in mezzo al pubblico sin dall’inizio e siederanno insieme a loro già nel pre show.

A seguire, Dj set. Gli attori, tutti professionisti, avranno costumi di scena ispirati alla storia, con una resa davvero realistica per tutta la durata dello show.

Gli spettacoli sono originali e scritti da Zuleca Rienti. Si tratta di storie innovative, mai viste in precedenza.

L’incipit recita: “E se con un sito di incontri potessi trovare l’amor(T)e?”.



Un gruppo di ragazzi con degli abiti di stampo storico provvisti di smartphone di ultima generazione si muove nel mondo affascinante e pericoloso dei siti di incontri. Chi sarà l’assassino?

Venite a scoprirlo!