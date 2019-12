Apericena Con Delitto - Murder Before Christmas

Apericena con delitto torna con un mistero tutto a tema Natale!

Lo spettacolo

Babbo Natale e la Befana sono alle prese con i preparativi per il Natale, ma si lamentano per le difficoltà che il lavoro comporta. Soprattutto per Babbo Natale che ha a che fare con gli elfi sfaticati e sbadati, a differenza della Befana che si muove liberamente con la Partita Iva.

Proprio a causa di un elfo maldestro vengono catapultati nella città di Halloween... Che succederà?



Ispirato ad un grande classico, Nightmare Before Christmas, lo spettacolo natalizio al centro della serata è un'opera originale Event Xperience.

Apericena con delitto - Christmas edition!

Appuntamento venerdì 13 dicembre al Caffè Letterario con un mistero da risolvere tutto a tema Natale!



Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse

tramite Messanger

tramite messaggio WhatsApp al numero 351 5209893

telefonando al numero 351 5209893