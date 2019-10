Apericena con delitto al Cineteatro L'Aura

Dopo il grande successo della prima puntata, siamo lieti di comunicarvi che… si replica! APERICENA CON DELITTO, venerdì 25 ottobre alle ore 20:30.

Sarete in grado di svelare chi ha compiuto il delitto? Dopo aver gustato un ottimo e abbondante aperi-cena, assisterete allo svolgersi di una misteriosa vicenda: a 2 anni dal tragico incidente che ne decretò la chiusura, riapre il glorioso Music-Soul, regno della buona musica e del burlesque, ma non va tutto per il verso giusto… si apriranno le indagini di un caso irrisolto: incendio con vittima… chi sarà a riaprire il caso? E soprattutto, chi e perché ha ucciso? Sarai tu a dover investigare aiutando l’investigatrice nelle indagini!

Dalle ore 20:30 vi aspettiamo alla sfiziosa Apericena che darà il via alla serata.

Intorno alle 21:15 avrà inizio lo spettacolo e le indagini. Ti aspettiamo per risolvere il caso ed incastrare l’assassino!

Obbligo di prenotazione. Affrettatevi!

Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/apericena-con-delitto/

APERICENA CON DELITTO

Venerdì 25 Ottobre 2019

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 15 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org