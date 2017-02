Aperi(poco)Segreto

Chi è in cerca dell'altra metà o chi l'altra metà non la vuole proprio, chi cerca solo un amico o un'amica, chi invece vuole giocare con l'altra metà... insomma quest'anno la festa dei single facciamola strana! Un aperitivo in compagnia della protagonista "la Scatola Rossa" dove porre il nostro sogno proibito, una domanda indiscreta, un pensiero lascivo, una citazione poetica e chi risponderà in modo corretto vincerà un regalo a sorpresa e un buono sconto pari a 10,00 euro! INGRESSO LIBERO su prenotazione