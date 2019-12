Apebook: libri, media e cinema "su 4 ruote" in periferia

Un progetto che porta cultura dove le biblioteche senza ruote non sono mai arrivate: questa è Apebook, un’iniziativa dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico che, dal 12 dicembre fino a maggio 2020 vedrà circolare una simpatica Ape Piaggio rossa a tre ruote, attrezzata come biblioteca e cine-mobile per proiezioni, all’interno del quartiere Magliana di Roma, tra piazza De André e via della Magliana. L’iniziativa si ispira ai concetti di “museo diffuso” e di “street book philosophy”, con l’idea di traslare in periferia il format proprio allo street food, dove però il cibo di strada viene sostituito con libri e film.

In rispetto della mission AAMOD per la conservazione e riutilizzo creativo della memoria storica, Apebook mira inoltre a stimolare la cittadinanza alla partecipazione attraverso una “call to action” per raccogliere foto, super8, film, documenti del patrimonio familiare che verranno successivamente rielaborati, e trasformati in lavori artistici, nell’ambito di originali laboratori gratuiti.

Il calendario degli eventi

Nel calendario degli incontri sono previsti, in particolare, momenti di raduno e condivisione destinati a tematiche e utenze differenziate: il primo, “Ieri oggi domani”, è un laboratorio intergenerazionale con proiezioni e letture svolte dai ragazzi del quartiere per gli anziani, su racconti legati al periodo della guerra, alla scuola, ai giochi, al rapporto tra adulti e bambini e alla vita di ieri e di oggi; il secondo, “Io donna”, è un laboratorio interculturale indirizzato a donne di origine straniera con proiezioni e letture volte a favorire l’inclusione attraverso tematiche di emancipazione femminile.

Tre saranno inoltre i workshop tematici rivolti a ragazzi e adulti: quello audiovisivo “Percorsi di donne” destinato alla realizzazione di un video; quello di design per realizzare un libro visuale multimediale “I book” con parole, disegni e fotografie; infine un workshop fotografico, “Arte sotto l’argine”, per ritratti di uomini e donne del quartiere che fu edificato negli anni ’60 sotto l’argine del Tevere.

Lo sviluppo di laboratori misti per stranieri, giovani, anziani agendo sul patrimonio culturale (libri, immagini, audio, testi) promuove il dialogo, la cooperazione e un’identità culturale condivisa (il tema del femminile nel tempo e nelle culture), favorendo il rispetto dei valori di libertà e democrazia.

Apebook è un’iniziativa promossa dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con la Cooperativa sociale Magliana Solidale, l'Associazione di Promozione Sociale INsensINverso, deriva film, MAP Studio, Associazione culturale InComune, il Comitato di quartiere Magliana.

Il progetto è realizzato con il sostegno del PIANO CULTURA FUTURO URBANO, “Biblioteca casa di quartiere”, un programma finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, che promuove la cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di quartieri complessi e problematici.

Sito web: www.apebook.photo.blog

Infoline: aperossabook@gmail.com

