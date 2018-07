Aprite l'armadio, scegliete tutto ciò che di più colorato avete, aggiungete cocchi, piante e collanine di fiori...avrete messo insieme gli ingredienti giusti per l'Hawaiian party dell'Any Given Monday.

Colori sgargianti, sonorità tropicali e gonnellini danzanti: il clima perfetto per dar vita ad Any Given Monday - Hawaiian Party.

Maestro di cerimonia sarà Lorenzo Palma, direttamente da Dimensione Suono Roma affiancato da tutti i resident dell'Ex Dogana.

L'Agm di sempre all'ennesima potenza, che superando il concetto stesso di discoteca e divertimento, vi catapulta in una nuova dimensione eterea, sospesa tra misticismo e realtà.

In fondo che lunedì sarebbe a Roma senza Any Given Monday!?!