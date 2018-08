Any Given Monday | Car Wash

Stanchi del solito autolavaggio? Niente paura, spezzate la routine con Any Given Monday! Solamente Lunedì 3 settembre, in edizione limitata ecco magliette bagnate, il sound dei djs e tanti sorrisi: al posto dell'incaricato in tuta e guanti ci saranno le ragazze della'animazione di AGM.

L'Any Given Monday all'ennesima potenza, che superando il concetto stesso di discoteca e divertimento, vi catapulta in una nuova dimensione eterea, sospesa tra misticismo e realtà. In fondo che lunedì sarebbe a Roma senza Any Given Monday!?!