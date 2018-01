Anudo live alla Locanda Atlantide

Dopo due tour europei, 10 big festival e 145 concerti in Italia, gli ANUDO tornano sul palco della Capitale con il sound elettronico di Zeen, ultimo lavoro discografico masterizzato negli studi Metropolis di Londra da John Devis, sound engineer di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Prodigy e FKA Twigs.



L'appuntamento è venerdì 2 febbraio alle 22, alla Locanda Atlantide (via dei Lucani 22b – ingresso 3 euro).

Il trio, formato da Daniele Sciolla, Giacomo Oro e Federico Chiapello, è stato definito una delle “novità più interessanti della scena elettronica italiana” da Rolling Stone e “un nome su cui puntare per il prossimo futuro dell’elettronica made in Italy” da Dance Like Shaquille O'Neal.



Il loro ultimo lavoro discografico Zeen, pubblicato ad aprile 2016 dall'etichetta MarteLabel, è un viaggio di 10 tracce attraverso paesaggi sonori di elettronica contemporanea dal gusto berlinese, con morbide melodie sporcate da un’attitudine punk.

Da fuoriclasse della musica ibrida e digitale, con alle spalle diversi progetti ed esperienze sui più importanti palchi europei, i tre producer utilizzano suoni ambientali campionati in diverse città del vecchio continente mixandoli ai synth analogici, autentica colonna portante del loro sound.



Il tocco finale per una produzione che strizza l’occhio ai grandi nomi dell’elettronica internazionale, è stato affidato a John Davis, sound engineer storico, che ha masterizzato il disco negli studi Metropolis di Londra e che recentemente ha collaborato con nomi del calibro di Led Zeppelin, Prodigy, FKA Twigs e molti altri artisti di primo piano.

“Zeen” è infatti un’espressione usata nello slang inglese come risposta affermativa, al pari di “Yeah”. Il gruppo si è imbattuto spesso in questa parola durante le sessioni di mastering a Londra, tanto da renderla il titolo dell’album. Rappresenta quindi il momento particolarmente propizio per gli Anudo, oltre che il carattere diretto della loro musica.



La pubblicazione di Zeen inoltre, rappresenta il risultato finale di un percorso iniziato nel 2014, dopo la vittoria alla prima BiennaleMArteLive e il relativo Premio speciale che ha consentito al trio di essere prodotto dall’etichetta MarteLabel.

Le tracce dell’album Zeen sono state utilizzate come colonna sonora del corto “Rosso Amaranto” di Federica Salvatori, presentato questo maggio nella sezione dello Short Film Corner, una vetrina internazionale fuori concorso al Festival di Cannes, dedicata alla promozione di cortometraggi di giovani artisti emergenti.

Zeen è stato scelto per un’importate sincronizzazione. Gli ANUDO hanno, infatti, firmato la sound track ufficiale dei Fashion Movie della campagna Versace International 2016/17.