Antonio Pignatiello live a Roma

ANTONIO PIGNATIELLO

"SE CI CREDI TOUR"

14 DICEMBRE 2019 - Teatro Primo Piano, ROMA



Sabato 14 dicembre a ROMA per un evento live unico.

Per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album SE CI CREDI!

«Non vedo l'ora di festeggiare con voi l'uscita del mio nuovo album prodotto con Taketo Gohara.

Sono passati quattro anni dal disco precedente.

Da allora sono cambiate tante cose, molti incontri, nuove strade, vecchie conoscenze, antiche amicizie ritrovate.

E' stato un lavoro lungo, certo, ma sono contento di averlo fatto con "pieno spargimento di cuore".

L'intero album è stato registrato in presa diretta. Ed è quello che potrete ascoltare in questo magico posto, sabato 14 dicembre: il mese perfetto per accogliervi tutti, tra stelle cadenti, lune storte, fiocchi di neve, e fantasmi che appariranno sottobraccio a qualche vecchia canzone cantata e da cantare insieme.

E ci saranno strade, e braccia da abbracciare, e amori a cui tornare,

e terra, e mare, e odore di sabbia tra i capelli,

e una splendida notte per brindare insieme a voi

e chiudere gli occhi per sognare ancora...

...aspettando un altro Natale.

Vi abbraccio!».

Antonio



"SE CI CREDI" è il titolo del nuovo album in uscita venerdì 29 novembre (Goodfellas).

La produzione artistica è stata affidata a Taketo Gohara ( sound designer che ha firmato lavori di Vinicio Capossela, Brunori Sas, Marta sui Tubi, Negramaro, Motta, Ministri, Verdena, Mauro Pagani etc).



ANTONIO PIGNATIELLO_Cantautore irpino con base a Roma, nel corso degli anni si esibisce in contesti sempre più prestigiosi, affiancando artisti come Eugenio Bennato, Banda della Posta, Gang, Enza Pagliara, Vincenzo Costantino Chinaski, Pietra Montecorvino etc.



www.antoniopignatiello.it

https://www.facebook.com/antoniopignatielloofficial/

https://www.instagram.com/antoniopignatiello_official/

https://open.spotify.com/artist/3MMevWePj29LTR1qett8Hv?si=dyVuupM5QKK4LYC5pi29bA



Antonio Pignatiello sul palco sarà accompagnato da

Giufà Galati_ chitarre elettriche, glockenspiel, diamonica

Mattia Franceschini pianoforte, tastiere, hammond, synth.

Maurizio Perrone_contrabbasso

Francesco Pradella_batteria

+ Ospiti a sorpresa...



BIGLIETTI: https://explo.link/AntonioPignatiello_RM

INFO 3939075005

info@primo1piano.it



Bar/ Ristorante aperto dalle 19.00 con Menu’ alla Carta

Cucina: sempre aperta dalle 19:00 in poi

Grande area parcheggio privata e gratuita



