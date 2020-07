Antonio Giuliani in “CoranAction”

Antonio Giuliani porta il suo spettacolo "CoronAction" a Le Terrazze Live al Palazzo dei Congressi dell'Eur.

L’occhio attento di Antonio Giuliani, pronto a cogliere sempre ogni dettaglio, questa volta ha fotografato l’azione (action) del coronavirus, che ha stravolto la vita di tutti noi.

Con il dovuto rispetto che il tema impone, ma al contempo la comicità diretta e tagliente che contraddistingue i suoi spettacoli, Giuliani analizza e ripercorre i paradossi delle varie fasi del lockdown, fino ad arrivare ad una considerazione sull’effetto quasi divino e provvidenziale che la pandemia ha generato in alcuni casi, come quello di aver fatto riscoprire a molti il senso della famiglia. Il comico romano fa in qualche modo da specchio verso la nostra società delle nevrosi che lui vive in prima persona.

Un one man show che dopo momenti di riflessione conduce, con una risata continua, ad un epilogo terapeutico.

COSTO BIGLIETTI

Poltronissima

Intero: € 23,00 + € 2,00 d.p.

Ridotto: € 18,00 + € 2,00 d.p.

Poltrona

Intero: € 20,00 + € 2,00 d.p.

Ridotto: € 16,00 + € 2,00 d.p.

