Antonietta e Gabriele all'Altro Spazio

Dopo il successo del debutto del febbraio scorso, ritorna in scena “Antonietta e Gabriele” scritto, diretto e interpretato da Simone Sibillano.



Una maratona nel tempo e nello spazio: microstoria di due vite umane, rette in parallelo, destinate a non incontrarsi mai se non fosse quell’inopinata fuga del pappagallino di Antonietta, quarantenne madre di sei figli che, volato via dalla finestra, finisce sul davanzale del dirimpettaio. La donna si reca così dal vicino: è Gabriele affascinante, modi bizzarri e sfrontati, un incontro destinato a rovesciare prospettive e visioni dei loro mondi. Prologo di una tragedia, prologo di una educazione al bello che Gabriele, il giornalista omosessuale, regala a Antonietta, prima di restituirla , per breve tratto alla sua falsa normalità -la guerra urge e tutto cambierà – prima di recarsi al confino. Viaggio senza ritorno.



Due i protagonisti Brunella Platania e Simone Sibillano:un'intesa profonda nella scena, una capacità di essere vivi e veri che non potrà non affascinare. Due performer di razza noti al grande pubblico del Musical e non solo capaci di convogliare l’interesse sia dei loro fans sia di chi ama ascoltare – leit motive e parole storie archiviate troppo in fretta.





Con l’intensità e l’immedesimazione che sempre li contraddistingue, i due artisti rendono vivi i personaggi sul palco con i loro dolori, le loro gioie, le loro speranze, la loro rabbia o la loro tenerezza. C’è una differenza tra recitare un ruolo, svolgendo bene il compito, e prendere un personaggio e farlo diventare parte di sé ed è ciò che fanno Sibillano e la Platania per questo emozionano il pubblico e riempiono la scena.(Ilaria Faraoni – Central Palc)

ANTONIETTA E GABRIELE

scritto e diretto da Simone Sibillano



con Simone Sibillano e Brunella Platania



E con: Nicolò Maria Capodacqua, Sofia Doria, Linda La Marca, Luca Setaccioli, Vanna Tino

Consulenza artistica Maria Laura Platania

Addetta stampa Claudia Grohovaz

Web Consultant Claudio Crocetti

Tecnico audio e luci Serena Mastrosimone



Dal 12 al 16 dicembre ore 21:30

Altro Spazio

Via Tiburno 33 – Roma

Info e prenotazioni: altrospazioinfo@gmail.com - Line up 393075995

Biglietto unico 12 euro (+ 2 euro tessera soci)



Link al video promo https://www.youtube.com/watch?v=o5V-SXu29yQ&t=2s

Gallery