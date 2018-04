Antonello Sorrentino Trio Jazz live al Beef Bazaar

Antonello Sorrentino, vero maestro della tromba, compositore e arrangiatore, sarà live in trio il prossimo giovedì 5 aprile al Beef Bazaar di Roma. Ha collaborato come arrangiatore dei fiati e trombettista con il cantautore ed amico Simone Cristicchi (dall’altra parte del cancello ed. bmg). Comincia a studiare la tromba alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio con Silverio Cortesi. Si diploma in tromba con M. Bartoletti nel 1999 e in jazz con P. Damiani al Conservatorio di Santa Cecilia.

Studia arrangiamento con Marco Tiso, Giancarlo Gazzani e Mike Abenee.

Suona con la M. J. Urkestra con cui ha partecipato a numerosi festival e alla prima assoluta mondiale della nuova versione dell'opera di Mingus Epitaph. Nel 2009 partecipa alla tourneè di presentazione del nuovo disco D’improvviso della vocalist Brasiliana Rosàlia De Souza insieme a Roberto Taufic, Roberto Rossi, Alfonso Deidda, Giancarlo Maurino e Antonio De Luise, Edu Hebling.