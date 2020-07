"E' meglio che faccia da solo", Antonello Costa a Orione Comedy Park

Il 1 agosto il palcoscenico di Orione Comedy Park sarà tutto di Antonello Costa che presenterà al pubblico il suo spettacolo "E' meglio che faccia da solo".

In scena i personaggi che hanno reso noto Antonello come Don Antonino lo zio siculo, Sergio il cugino esaurito, Rocco il look maker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il Salsero.

Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello, come Chaplin – Jackson, Totò break, L’infermiera e le nuove macchiette e personaggi dall’ultimo spettacolo teatrale “Mastercost lo spettacolo è servito”.

La regia e i testi dello spettacolo sono di Antonello Costa con la partecipazione di Annalisa Costa e 2 bellissime ballerine.

