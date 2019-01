Antonello Cacciotto: Dust Man Bowl. L'America di Woody Guthrie

Dust Bowl Man è il viaggio di un uomo sul palco, un uomo che non è solo ma accompagnato dalla sua voce, dai suoi strumenti, la sua chitarra, le sue armoniche, e da mille storie e canzoni che arrivano da strade lunghe, polverose, che sanno di un’America lontana, quasi mitica. L’America folk della canzone popolare.





Racconti che anche quando sembrano perdersi nei tempi , in realtà raccontano ancora dell’oggi, dell’eterna lotta dell’uomo per il lavoro, per la dignità, per i diritti, per una vita ed un mondo più giusto.







Il viaggio parte da Woody Guthrie, il più grande dei folk singer d’America, e dalle sue canzoni si muove, raggiungendo altre storie, altri racconti magari più vicini a noi nel tempo, ma che a quel maestro cantastorie devono tanto.







Dust Bowl Man è Antonello Cacciotto che sul palco, armato di voce, chitarra acustica e armoniche a bocca, rivisita molte delle canzoni più celebri di Woody (ma non solo) rendendone una sua versione, col proprio timbro e la propria anima, sempre con il rispetto che è doveroso per un così prezioso tesoro di musica e di storia popolare.