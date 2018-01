Antihero in concerto al Charity Café

Giovedì 25 gennaio l’appuntamento è al Charity Caffè con Antihero, trio capitanato dal batterista compositore Marco Calderano. Una formazione dall’animo sperimentale che si muove nel territorio della musica moderna, portando in scena una miscela di jazz europeo che si contamina con l’indie rock. Il trio, completato da Vittorio Solimene al pianoforte e Stefano Napoli al contrabbasso, nel corso del concerto sarà alle prese con un repertorio di brani originali firmati da Marco Calderano. Inoltre porterà sul palcoscenico anche alcuni brani di band e autori assai diversi tra loro: tra questi i Beatles, rivisitati in una chiave prettamente jazzistica, i Tortoise, gruppo rock strumentale nato a Chicago negli anni ’90, ed Elliott Smith, cantautore statunitense scomparso nel 2003. Artisti e compositori molto diversi tra loro che contraddistinguono l’animo eclettico e sensibile della band. Come un funambolo alla ricerca dell'equilibrio perfetto gli Antihero si muovono poeticamente su un filo fatto di suoni e silenzi passo dopo passo, come in una danza, rompe e ricrea quell'equilibrio che è frutto di una ricerca continua e invisibile.



Charity CaFè

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00



Line-up

Marco Calderano: batteria e composizioni

Vittorio Solimene: Pianoforte

Stefano Napoli: Contrabbasso