Antigone. Monologo per donna sola

2 e 3 Marzo Ore 21:00

4 Marzo Ore 18:00



“Potete immaginare la storia della mia famiglia come un mix tra un film d'azione e una soap opera.”

SINOSSI

È una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un'eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio lì dove l'avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano.



CAST

di Anomalia Teatro con Debora Benincasa regia Amedeo Anfuso



Ingresso € 13,00, se acquisti online € 11,00