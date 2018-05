Antigone al Teatro Agorà

La compagnia teatrale I Gracchi presenta, al Teatro Agorà di Trastevere, lo spettacolo “​Antigone​”. ​Regia di Claudio Ciccone, con: Emanuele Martinelli (il narratore), Giulia Jacopino (Antigone), Angelo Mantini (Creonte), Elisa Bianchedi (Ismene), Andrea Lami (Emone) e Martina Marotta (la guardia). Coregia​: Giulia Jacopino. Traduzione testo originale e adattamento​: Elisa Bianchedi.​Costumi​: Vagamente Retrò. ​

Scenografia​: Ambramà. ​Musica e luci​: Claudio Ciccone. Direttore di scena​: Federica Fusco.​Trucco​: Giulia Cecconi e Federica Fusco. ​Fotografia​: Claudia Frijio.​ Grafica​: Giulia Cecconi e Martina Marotta. Sinossi​: Antigone, figlia di Edipo, decide di contravvenire al decreto del re Creonte che impedisce di dare degna sepoltura a uno dei suoi due fratelli morti durante lo scontro per il trono di Tebe. La principessa anticipa le proprie intenzioni alla sorella Ismene e dopo aver compiuto l’opera si lascia catturare dalle guardie e finisce a giudizio di Creonte. Il Re condannerà Antigone a morte privando così il figlio Emone della propria promessa sposa.

La tragedia di Sofocle viene proposta in una versione abbastanza fedele in cui però viene riletta completamente la figura del coro tipica del teatro greco. Ad accompagnare l’azione vi sarà infatti un narratore che prendendo il pubblico quasi per mano guiderà lo spettatore attraverso i fatti. Questa figura, anello di congiunzione tra il pubblico e i personaggi, offrirà continui spunti di riflessione sia sull’effetto catartico della tragedia stessa, sia sulle dinamiche che portano allo scontro la ragion di stato e la fede.

La Compagnia Teatrale I Gracchi debutta con il suo primo lavoro nel piccolo teatro di Trastevere. Lo spettacolo andrà in scena dal 19 al 24 giugno nei seguenti orari: martedì-sabato ore 21, domenica ore 17.

Lo spettacolo è riservato ai soci dell’associazione culturale Teatro Agorà 80, sarà possibile effettuare l’iscrizione di 2€ al momento dell’ingresso. Il biglietto per lo spettacolo ha un costo di 13 euro. Vengono effettuate riduzioni per minori di 18 anni mentre all’accompagnatore di spettatori disabili verrà consegnato un ingresso omaggio.

Per info e prenotazioni: telefonate al numero 331/ 2696999 oppure WhatsApp 392/3874497. Indirizzo mail: compagniateatraleigracchi@gmail.com