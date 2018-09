Anticotestamento al Teatro Trastevere

Anticotestamento è un progetto di drammatizzazione che nasce da una forte necessità: raccontare la guerra in atto, le sue conseguenze, ma soprattutto rendere carne viva la bellezza immortale che risiede nelle pagine della Bibbia.

Anticostamento è un tentativo di ri-scoperta delle nostre radici, ben consapevoli che solo queste potranno condurci alla contemporaneità, ad un senso più profondo dell'umano. Anticotestamento è uno spettacolo diviso in tre capitoli, ispirati rispettivamente al Libro di Giuditta, al Cantico dei Cantici e ad alcuni Libri Profetici (Naum, Abacuc, Osea, Zaccaria).

Uniti in un contesto armonico vanno a raccontare un mondo che, conflitto dopo conflitto, si avvia sempre più verso l'anno zero, verso un punto di rottura certamente non indolore ma foriero di una possibile rinascita.

La C.T. Genesi Poetiche è stata selezionata tra le dieci migliori realtà teatrali della Regione Lazio, nell'ambito del Contest Lazio Creativo 2017/18.



Con ANTICOTESTAMENTO di Gianluca Paolisso appuntamento al Teatro Trastevere, Via Jacopa de’ Settesoli 3, dal 10 al 14 ottobre 2018. Dal mercoledì al sabato ore 21.00, domenica ore 17.30.

