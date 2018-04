L'antica arte dell'affresco di Patrizia Gioia

In mostra presso gli Spazi Medina Roma fino al 15 Maggio le opere di Patrizia Gioia realizzate con l’antica tecnica dell’affresco. Durante il periodo di esposizione e oltre si terranno anche seminari e laboratori per apprendere l’antica arte dell’affresco.



Apertura al pubblico: Lun.- Ven. 10:00-13:00 e 15:00-19:00



“L’antica arte dell’affresco”

‘Il più vago e il più dolce lavorar che sia’

Cennino Cennini XV secolo



L’antica arte dell’affresco è una tecnica pittorica affascinante che regala grandi emozioni e soddisfazioni a quanti la ammirano e a quanti la praticano e le ragioni sono molteplici. Utilizza materiali semplicissimi e naturali, che sono rimasti immutati nei secoli, calce e terre naturali. E’ il sistema pittorico che ha resistito più a lungo nei tempi, frutto quindi di una tradizione secolare e grande patrimonio dell’arte italiana ed è la tecnica più impegnativa fra le tecniche artistiche, la madre di tutte le tecniche.

Richiede una summa di competenze per arrivare ad un buon risultato finale del quale la pittura vera e propria è solo una fase, infatti tutte le fasi contribuiscono a rendere l’opera in affresco eterna ed eccellente. La complessità di questa tecnica fa sì che la qualità e le competenze dell’affreschista siano legate all’esperienza, alla conoscenza dei materiali e dei colori e non solo alla sua sensibilità e abilità nel disegno.

L’insieme di questi motivi fa sì che il dipingere in affresco rappresenti molto di più del solo gesto pittorico, esigendo dall’affreschista conoscenze e competenze non comuni ed una rigorosa e attenta pianificazione del lavoro. Ogni fase del lavoro deve essere studiata con metodo, devono essere eseguiti bozzetti, disegni preparatori e provini di colori, per far proprio il soggetto in modo che nella fase pittorica vera e propria l'esecuzione avvenga con quella sicurezza della quale parlava il Vasari.

Il disegno e il colore vanno studiati in maniera dettagliata senza lasciare spazio alla casualità e all’errore in fase di esecuzione. Una caratteristica importante della tecnica è la variazione del tono, della saturazione e della luminosità del colore una volta asciutto l’intonaco. Il lavoro non può essere interrotto per essere poi ripreso in un secondo momento e impegna fisicamente per ore senza certezza del risultato. Ciò che rende questa tecnica così affascinante è il mezzo sul quale si dipinge ovvero l'intonaco fresco.

L’emozione, la lavorazione artigianale e artistica alla base della realizzazione di un affresco, sono uniche, come unico e irripetibile è il risultato del lavoro. Gli affreschi sono pitture murali di grandi dimensioni tramite le quali si raccontavano storie, miti o leggende grazie alle immagini dipinte comprensibili da tutti dall’uomo del medioevo e dall’uomo contemporaneo. Dovremmo tornare ad essere il punto di riferimento a livello internazionale per l’insegnamento e la divulgazione e non solo per quanto riguarda il restauro degli affreschi.