Anti San Valentino: love is in the beer - In occasione del 14 febbraio BurBaCa Roma dedica una serata speciale alternativa a quelle tradizionali e riservate alle coppiette. "Un evento - si legge sull'invito del locale di Porto Fluviale - dedicato ai single, alle coppie 'aperte' o agli innamorati che il 14 febbraio vogliono stare alla larga dai locali tutti cuoricini, candele e menù speciali.

Per l'anti San Valentino BurBaCa Roma ha previsto per i tavoli con 3 o più ospiti, per ogni burger ordinato una birra omaggio. Quale? Ovviamente la Zitella di Birrificio Pontino per i signori e la Punto G di BIRRONE per le signore".

BurBaCa | Burger - Bakery - Cafè

L'espressione delle abitudini e dei sapori tipici delle grandi metropoli statunitensi unite all'eccellenza della cucina italiana. Dalla seconda colazione al dopo cena è possibile vivere l'esperienza "Burbaca" grazie ad un'ampia offerta di dolci, caffè, hamburger, insalate, primi, birre artigianali e cocktail. Wi fi libero, prese di corrente e USB ai tavoli.