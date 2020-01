Anti-intolleranti, lettura animata e laboratorio

Un atto di intolleranza è tollerabile?

Ettore lavora in un circo dove esibisce i suoi muscoli, suscitando così l’invidia di due domatori di leoni che escogitano una maniera perfida per umiliarlo: svelare a tutti la passione segreta del forzuto per…l’uncinetto! Cosa restituirà la forza morale ad Ettore, dopo essere stato tanto deriso e dopo che un tifone avrà spazzato via il luogo magico del suo lavoro?

Durante il laboratorio si immaginerà di far parte della compagnia circense, diventando tutti amici di Ettore! E, dopo la lettura animata e la discussione “filosofica”, si darà vita con tanti gomitoli colorati al bruchetto della solidarietà. Potrà diventare un braccialetto o un portachiavi, a seconda delle preferenze, e ricordare ogni giorno ai bambini che difendere una vita armoniosa con sé stessi, coi simili e coi diversi..è responsabilità anche loro. Perché la libertà degli intolleranti finisce laddove inizia quella dei tolleranti.



Associazione "In-Itinere"

Prenotazioni entro Venerdì 24 Gennaio 2020

Email: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Età consigliata: dai 5 anni in su

Info Facebook: initinere.scoprirepercorrendo