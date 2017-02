Anteprima "Trenta per zero", romanzo di Mara Di Tella

Venerdì 17 febbraio alle 18:00 presso la libreria Cultora di via Ughelli 39 (zona Appio latino), presentazione in anteprima del romanzo di Mara Di Tella "Trenta per zero". Con l'autrice interverranno Angela Bubba e Giorgio Ghiotti. Il racconto si svolge a Roma nell'arco di ventiquattro ore, precisamente nel giorno del trentesimo compleanno della protagonista. Un percorso a tappe durante una giornata "normale", all'interno di un'esistenza impantanata nella monotonia delle piccole cose e delle ancor più piccole opportunità di crescita. Nella testa della ragazza si arrovellano i pensieri di un'intera generazione, annichilita dalla crisi e dalla disoccupazione. Trenta per zero è l'autoanalisi disincantata e ironica di una patologia sociale diffusa che si contrae nel momento in cui, arrivati ai "trenta", tutto rischia di azzerarsi: le ambizioni, i sogni e le prospettive. La copertina è stata realizzata dall'illustratrice Anna Oppio. Il libro poi sarà disponibile e ordinabile nelle librerie di tutta Italia e negli store online dal 23 febbraio.