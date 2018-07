Annalisa in concerto a Vallerano

Sabato 18 agosto a Vallerano, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vittore, Annalisa in concerto nella location tradizionale di via del Ruscello.

Sulle scene musicali dal 2011, la giovane artista nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio videoclip italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014.

Ha vinto la sesta edizione dell'International Song Contest: The Global Sound 2013 ed inoltre è stata scelta per rappresentare l'Italia agli Mtv Italia Awards 2013.

Tra le voci più promettenti nel panorama italiano, Annalisa sbarca più volte al Festival di Sanremo: l’ultima, nel 2018, con il brano 'Il mondo prima di te' che si classifica al terzo posto e diventa un vero e proprio tormentone, conquistando il disco di platino.

Con Benji & Fede, domina le classifiche dell’estate 2017 con la hit 'Tutto per una ragione'. Il suo ultimo singolo 'Bye Bye' dà il nome al tour con cui sta girando l'Italia e che il 18 agosto farà tappa a Vallerano.