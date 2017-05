Annalisa Arcoleo presenta “Runk – Una vita in trenta giorni”

Roma - Venerdì 12 maggio, alle ore 19, l'enoteca Uve e Forme di via Padova, nei pressi di piazza Bologna, ospiterà la presentazione del romanzo della giovane autrice Annalisa Arcoleo "Runk - Una vita in trenta giorni", edito da Augh! Edizioni. Dialogherà con l'autrice Federica Pierpaoli e seguirà un buffet per tutti i presenti. Un inno alla vita, quella fatta di cose semplici ma preziose. Attraverso Mario Galanti, protagonista di "Runk - Una vita in trenta giorni", Annalisa Arcoleo mette in lettore di fronte ad una fantomatica "data di scadenza": Mario, infatti, stando a quanto gli ha detto un bambino che gli è apparso in sogno, morirà tra trenta giorni. Una profezia che lo sprona a dare una svolta alla propria vita, dal licenziamento alla dichiarazione d'amore ad Anna, senza tralasciare tutti quei piccoli piaceri troppo spesso dati per scontati. Così facendo, giorno dopo giorno, Mario impara ad assaporare gli attimi preziosi, migliorando la propria esistenza e quella di chi gli sta intorno. "Devo essere morto, sennò non si spiega. Io, Anna e i miei genitori seduti a tavola a casa mia a mangiare la pasta al forno. Anna si sta divertendo e i miei genitori la adorano. Forse ho capito male il sogno, avevo trenta secondi non trenta giorni, devo essere morto quella sera" da "Runk - Una vita in trenta giorni" (Augh! Edizioni) Annalisa Arcoleo è nata a Palermo il 22 luglio 1989. Dopo il diploma, si è trasferita a Roma per frequentare l'Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà, ottenendo una specializzazione, come film-maker, in regia e sceneggiatura. Ha partecipato alla realizzazione del documentario "M'ssiù Mulè - La vita di Charles Moulin" di Enrica Orlando, alla produzione delle serie tv "Anima Nera" e "Task Force", e al cortometraggio "Último beso en Roma" diretto da Carla Vadell. Nel 2012 ha seguito il corso di formazione "Rai Lab", organizzato dalla RAI. Giornalista, collabora con la testata "World Bride Magazine" dal 2015. "Runk - Una vita in trenta giorni" è il suo primo romanzo.