Anna Tatangelo in concerto a Roma

Il 2 aprile Anna Tatangelo arriva a Largo Avenue con 'La fortuna sia con me Tour'.

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con “Le nostre anime di notte” è pronta per il suo nuovo tour in giro per l'Italia. Il brano che la cantante di Sora ha portato alla kermesse canora, è una ballad moderna, firmata da Lorenzo Vizzini che racconta di una notte rivelatrice. La storia di una coppia che dopo tante incomprensioni e frasi non dette, per la prima volta si rivela completamente al buio della notte, e tutto diventa improvvisamente più chiaro. E così come è evidente che niente potrà tornare mai uguale a prima, è altrettanto evidente che, al di là di tutti gli errori commessi e delle direzioni che prenderà il futuro, sarà impossibile per entrambi perdersi veramente.

Il brano è contenuto nel nuovo album della cantante, il settimo della sua carriera, in uscita su etichetta GGD srl (distribuzione Sony Music Italy) l’8 febbraio e intitolato “La fortuna sia con me”. Quella di quest’anno sarà solo l’ultima delle apparizioni di Anna sul palco dell’Ariston, iniziate nel 2002 quando, appena quindicenne, vince la categoria Giovani con la canzone “Doppiamente Fragili”. L’anno successivo è la volta di “Volere volare”, questa volta tra i “Big”. Nel 2005 Anna si presenta con “Ragazza di periferia” (terzo posto nella categoria “Donne” e appena riarrangiata insieme ad Achille Lauro e Boss Doms), nel 2006 con “Essere una donna” (brano scritto per lei

da Mogol, primo posto nella categoria “Donne”). E ancora “Il mio amico” nel 2008, con cui ha duettato con Michael Bolton, “Bastardo” nel 2011, e infine “Libera” nel 2015.

Il tour 2019 di Anna Tatangelo

Ad aprile Anna tornerà in concerto con sei eventi speciali attraverso l’Italia, per poi proseguire la tournée in estate.“La fortuna sia con me tour 2019” farà tappa anche a Roma, a Largo Venue, il prossimo 2 aprile alle 21,30.

Biglietti in vendita su Ticketone a partire da 23 euro