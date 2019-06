Giovedì 27 giugno a Na Cosetta Estiva arriva Anna Mancini, live dalle 22,30 con ingresso gratuito. Musicista e compositrice partenopea, Anna Mancini è una vera e propria fuoriclasse della chitarra. Con i suoi virtuosismi spazia dal tapping, abbinato ad un accompagnamento ritmico percussivo, agli armonici artificiali, all’impiego di diverse accordature alternative.

Affascinata dalla musica sin dall’infanzia, si appresta allo studio del pianoforte ma decide presto di accantonarlo a causa dei continui cliché che le vengono imposti dall’insegnante. Ispirata dall’ascolto di Jimmy Page, sceglie la chitarra come mezzo di comunicazione, imparando a suonarla in maniera convenzionale finché scopre lo stile di Preston Reed, rimanendone folgorata in quanto le rievoca, tra le tante, la sua passione per la batteria.

Dopo aver militato in molteplici progetti musicali viene invitata a presentare il suo primo demo individuale con un live al Circolo Degli Artisti di Roma, nel novembre del 2010, dove parte la sua attività. Da lì seguono diverse tappe italiane ed europee, tra club, teatri e manifestazioni che la vedono protagonista di concerti tenuti in Inghilterra, Germania, Belgio, Malta, Russia. Nel 2014 realizza il suo primo album, Anna Mancini, prodotto da Stefano Barone e avvia collaborazioni con Marco Messina dei 99 Posse e Cristiano De Andrè.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sul concerto di Anna Mancini a Na Cosetta Estiva