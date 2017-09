Anna Bulkina Recital in scena sul palco del Teatro di Villa Torlonia

Domenica 10 settembre alle ore 11 presso il Teatro di Villa Torlonia, l’AIMA - Accademia Italiana Musica Arte presenterà al pubblico la giovane promessa del concertismo internazionale Anna Bulkina che si esibirà con un programma di musiche di F.J. Haydn, L.V. Beethoven e S.V. Rachmaninov.

Dopo essersi laureata nel 2008 in Russia presso il Conservatorio Sergei Rachmaninoff con il Prof. Rimma Skorokhodova, la pianista russa ha proseguito i suoi studi negli Stati Uniti presso la Texas Christian University grazie alla borsa di studio Lili Kraus.

Anna Bulkina Recital al Teatro di Villa Torlonia

Arriverà sul palco del Teatro di Villa Torlonia dopo aver vinto prestigiosi concorsi internazionali negli Stati Uniti quali il MTNA Piano Connection in Georgia, il Wideman International Piano Competition in Louisiana e la 50° edizione di Annual Sorantin International Competition in Texas. Nel 2010 ha ottenuto inoltre il secondo premio all’International Piano Competition Valsesia Musica (Varallo, Italia) e al China International Piano Competition (Xiamen, Cina) mentre nel 2011 si è aggiudicata il primo premio al Concours International de Piano Virtuoses du future in Switzerland (Crans Montana, Svizzera) e il secondo premio al Ferruccio Busoni International Piano Competition (Bolzano, Italia), che le ha conferito un riconoscimento internazionale come pianista concertistica di grande livello.