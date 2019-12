Anita Luna The Diva al Teatro Garbatella

Martedì 10 dicembre alle 21 approda al Teatro Garbatella il sensazionale One Woman Show “ ANITA LUNA THE DIVA” di e con Anita Giovannini.

"Anita Luna The Diva" è la storia vera della vita di Anita Luna, La Diva delle Dive, dalla nascita alla morte e della sua trasformazione da vulnerabile bambina-maschiaccio, oggetto di scherno a causa dei suoi tratti virili, alla più grande Diva di tutti i tempi.

Da crisalide a farfalla: passo dopo passo, assistiamo a tutte le fasi di metamorfosi, sia emotiva che fisica. E’ uno scenario vivo e cangiante che si apre al pubblico e lo coinvolge. Il palcoscenico stesso è il suo personale camerino: non c'è quarta parete.

Un One-woman Show di teatro, circo, clown, danza e canzone, in cui tragedia e commedia si alternano, uniscono e intersecano creando un mix esplosivo di risate e lacrime.

Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora 15 - 00145 Roma

