Anime in mostra al Teatro Agorà 80

La Compagnia "L'eco dei San Pietrini" Presenta ANIME IN MOSTRA La prospettiva femminile in Anton Čechov Teatro Agorà 80 6 e 8 Gennaio 2017 ore 18.30 con Lavinia Lalle, Martina Venanzi, Emanuele Parlati, Ludovica Sacchi, Sylvia Di Ianni, Sarah Mataloni regia di Sarah Mataloni musicche Giovanni de Luca e Tommaso Arena luci e scenografia Carlo Sabelli Il 6 e 8 gennaio 2017 alle ore 18.30 andrà in scena al Teatro Agorà "Anime in mostra: la prospettiva femminile in Cechov", uno spettacolo che intreccia diversi atti unici e racconti dell'autore russo:L'Orso,Proposta di matrimonio,La signora col cagnolino,I danni del tabacco, estratti da "Il gabbiano". La compagnia romana fondata da Lavinia Lalle e Sarah Mataloni è impegnata da sempre in un percorso creativo ma anche educativo e d'informazione con l'intento di ridare nuova luce a generi letterari e tradizioni popolari dimenticati da tempo raccontandoli in chiave contemporanea. In "Anime in mostra", Cechov viene riproposto in maniera attuale, ponendo l'attenzione sul ruolo della donna nelle opere del grande drammaturgo russo. "Alcuni tra i testi più significativi del drammaturgo russo - ha dichiarato Sarah Mataloni, regista dello spettacolo - sono intrecciati tra loro in modo tale da costituire un'unica pièce teatrale focalizzata sul ruolo e sulla valenza della donna. Negli atti scelti, le vicende raccontate ruotano attorno a figure femminili, per esempio Nei " danni del tabacco, Ivan Ivanovi, è terrorizzato da una moglie autoritaria che lo domina psicologicamente; nell''Orso, un ex ufficiale di artiglieria, Smirnov, è sedotto dal temperamento della giovane vedova Popova e infine in Proposta di matrimonio, Ivan Vasilevi, desidera chiedere la mano alla sua vicina Natalia Stepanovna. Il tono ironico e divertente degli atti unici si amalgama con il senso drammatico ma vero dell'esistenza: ogni personaggio, anche il più divertente, come Ivan Ivanovi né I danni del Tabacco, lascia trapelare un retrogusto amaro e disincantato della vita. ______________________________________________________________ Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: Venerdì e Domenica ore 18.30 Sala B: Tessera associativa: 2 euro Per info e prenotazioni: Tel: 06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 Per agevolazioni sui biglietti: www.teatroagora80.org/agevolazioni-economiche/ info@teatroagora80.com -Avviso ai Soci-