Animangers, Mago Lollo

Un buffo mago, di nome Lollo, sta per iniziare il suo grande spettacolo teatrale insieme al fedele compagno di scena, il coniglio Gedeone. Ma proprio quando sta per presentarlo, appare sul palco un misterioso alieno: il potente Dragomir, signore delle galassie che comunica il rapimento del suo coniglio. Lo condurrà nel pianeta Spectacolus, dove gli artisti si esibiscono ogni giorno all’infinito. Lollo si farà aiutare dagli Animangers: una squadra di Supereroi buffi e svitati. Riusciranno a liberare il coniglio Gedeone...?



Uno spettacolo teatrale innovativo, interattivo ed entusiasmante con un solo attore “umano” in scena e ben nove attori “pupazzi”.

Scritto da Ambrogio Scognamiglio e interpretato da Lorenzo D' Amelio con i suoi superPuPazzi.

Un tuffo divertente nel mondo della magia comica, dell’ illusionismo e della fantasia dove i valori dell’amicizia e del coraggio aiuteranno il protagonista ad affrontare un temibile nemico.

Adatto ai bambini dai 5 ai 101 anni, Animangers è uno spettacolo che si propone di coinvolgere il pubblico dei piccoli e dei grandi grazie alla sua esilarante comicità e al fascino misterioso della magia e del ventriloquismo.



Soggetto

LORENZO d’AMELIO

AMBROGIO SCOGNAMIGLIO



Sceneggiatura

AMBROGIO SCOGNAMIGLIO



Regia

AMBROGIO SCOGNAMIGLIO



Con

LORENZO d’AMELIO Mago Lollo

e

La Compagnia dei SuperPuPazzi da legare

Sabato 29 febbraio ore 17.30 e ore 21.00 e domenica 1 marzo ore 17.30

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it