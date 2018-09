Animals Pink Floyd tribute band in Concerto al CrossRoads

Il grande ritorno al Crossroads del tributo romano ai Pink Floyd, acclamato in tutta Italia.

Per l'occasione gli Animals, prepareranno un grandioso spettacolo.



Un’immersione nei suoni, nelle luci, nei colori e nelle emozioni dei Pink Floyd. Ciò attende il pubblico che assiste ai concerti degli Animals.



Sacrificio, dedizione e passione sono gli elementi distintivi della storia degli Animals Pink Floyd, che suggerisce emozionanti riflessioni sulla capacità di quattro artisti romani di imporsi con successo sulla scena musicale capitolina e nazionale. Nel proposito di offrire un fedelissimo tributo alla band pilastro della storia della musica mondiale, gli Animals Pink Floyd si espandono fino agli attuali dieci elementi. A partire dal primo spettacolo al CrossRoads di Roma del 20 febbraio 2016 la band registra ovunque il tutto esaurito, intraprendendo massacranti tour in giro per l’Italia.



Per l'occasione gli Animals nella prima parte dello spettocolo, eseguiranno l'album Wish You Were Here, rendendo lo spettacolo unico nella seconda parte, con un best of che ripercorerrà la storia dei Pink Floyd dai tempi di Syd Barrett.