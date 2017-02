Animals dei Pink Floyd all'Angelo Mai

Il 25 febbraio festeggiamo il carnevale all'Angelo Mai con lo storico concept albun dei Pink Floyd del 1977. Long Playing, un album per intero dal vivo. Animals, Pink Floyd 1977 A cura di Lino Gitto Con Lino Gitto Voce e Batteria Gianluca De Rubertis Tastiere Giovanni Pinizzotto Basso Alessandro Grazian Chitarra e voce Maurizio Loffredo Chitarra Andrea Pesce Tastiere a seguire djset "Sarebbe bello riascoltare per intero e dal vivo album che hanno segnato in maniera indelebile le nostre vite" abbiamo sentito dire e ci siamo detti più volte. A noi i condizionali però sono sempre andati stretti e l'idea di LONG PLAYING è una sfida dichiarata a questo tempo verbale. Decidiamo quindi di usare l'indicativo e di farlo. Bluemotion annuncia che all'Angelo Mai Altrove Occupato dal 26 gennaio 2013 al 31 febbraio 2846 riproporremo quegli LP che ci hanno graffiato l'anima. LONG PLAYING nasce da un'idea di Andrea Pesce del collettivo Bluemotion. LONG PLAYING è curato in ogni suo dettaglio da Bluemotion.