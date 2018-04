Animals: a Romaest il progetto educativo in collaborazione con il WWF

144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Sono loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al rispetto e alla salvaguardia del regno animale preservando, allo stesso tempo, l’habitat naturale in cui ciascuna specie vive. Per farlo, si è deciso di simulare un “parco sostenibile”: i peluche sono realizzati con una imbottitura al 100% di Pet riciclato, 9 aree tematiche, 1 ranger che guiderà i partecipanti ad esplorare l’ambientazione e sentieri che si intrecciano come in un vero giardino zoologico.

All’elemento spettacolare e di intrattenimento si unisce l’aspetto informativo: in ogni area del parco sarà presente la descrizione di ciascuna specie, delle loro abitudini e dell’ambiente in cui vive in libertà.

A chiudere il tour di sensibilizzazione, un’esperienza immersiva nei fondali dell’oceano alla scoperta della fauna più affascinante del mondo marino, tutto riprodotto artificialmente grazie a una proiezione tridimensionale.

L’iniziativa, per la sua valenza educativa e didattica, ha ottenuto il Patrocinio di Roma Capitale. Durante tutto il periodo di permanenza è prevista la partecipazione delle scuole del Municipio.