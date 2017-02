Le specie più strabilianti del Pianeta: gli animali in maschera

Scienza divertente, Animali in maschera. Mantelli speciali, coloratissime livree, affascinanti e suggestive forme… sono scherzi di Carnevale o “lo scherzo” è della natura che ha escogitato mille strategie per favorire la sopravvivenza degli animali? Scopriamolo insieme in un’avvincente esplorazione del Museo alla ricerca delle più strabilianti specie del nostro Pianeta.

(Durata: 1h – Orari: 15.30 e 16.45 – Età: 5 – 8 anni – Costo: 10 € a bambino)