Animali Fantastici e Dove Trovarli: l'evento a Porta di Roma

Il 1 ed il 2 Aprile a Porta di Roma sarà esposta la valigia gigante del film Animali Fantastici e Dove Trovarli, per celebrare l’uscita in home video della pellicola, già disponibile in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e nell’innovativo formato UHD 4K.

Nel week end i fan della saga potranno partecipare a giochi e quiz sul mondo creato da J.K. Rowling e sabato 1 aprile, dalle 16:00 alle 18:00 troveranno ad accoglierli i cosplayer del film per scattare foto con loro.

Inoltre chi acquisterà da MediaWorld il DVD o Blu-ray del film riceverà una sorpresa.

Il film è disponibile dal 28 marzo in DVD, BLU-RAY™, BLU-RAY 3D™ e 4K ULTRA HD™ e a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

Dal 13 marzo il film è già a disposizione per l’acquisto in Digital Download, anche in HD, su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Wuaki, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Animali Fantastici e Dove Trovarli vede nel cast Katherine Waterston (Steve Jobs, Vizio di forma) nei panni di Tina, il vincitore del Tony Award Dan Fogler (The 25th Annual Putnam County Spelling Bee) è Jacob, Alison Sudol (Transparent) è la sorella di Tina, Queenie, Ezra Miller (Un disastro di ragazza, l’imminente Justice League) interpreta Credence, la due volte nominata agli Oscar Samantha Morton (In America, Accordi e disaccordi) è Mary Lou Barebone, il Premio Oscar Jon Voight (Tornando a casa, Ray Donovan) è Henry Shaw, Carmen Ejogo (Selma-La strada per la libertà) è Seraphina Picquery, e infine Colin Farrell (Saving Mr. Banks,True Detective) interpreta Percival Graves.

Il film segna il debutto di J.K. Rowling come sceneggiatrice dopo l’adattamento della serie di libri di Harry Potter in una delle più fortunate saghe cinematografiche di tutti i tempi. Nello scrivere la sceneggiatura del film si è ispirata al testo della scuola di Hogwarts “Animali Fantastici e Dove Trovarli” scritto dal suo personaggio Newt Scamander.