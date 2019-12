Animal Instinct esposizione collettiva a scopo benefico

Domenica 5 Gennaio, a aspettando la Befana, Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare "Animal Instinct", mostra di beneficenza nata dall'idea e dalla passione di Stefania Carta, parte lesa in un drammatico evento che ha coinvolto più di sessanta animali ed una proprietà immobiliare, con l'intento di finanziare due delle maggiori Associazioni che si occupano di tutelare i diritti di tutti gli animali.

La mostra proporrà opere di diverso formato e stile realizzati da diversi artisti italiani.

L'evento si svolgerà negli spazi dell'Associazione Animalisti Italiani, in Via Ettore Ciccotti 35, Roma. Tra gli artisti coinvolti Alessandra Carloni, Gojo, Lola Poleggi, Martina Di Russo, Teddy Killer, Zoa, Ste.ca, Beatrice Fernandez, Bruno Gentile.

Insieme a Stefania Carta si è pensato che non esiste modo migliore di aiutare se fatto attraverso il potere delle immagini. Per Animal instinct proponiamo un interessante mix di artisti affermati ed emergenti, ognuno dei quali esporrà i propri lavori convinti che un mondo migliore è possibile. Se gli stili e le esperienze che li contraddistinguono sono tutti diversi, tutti nella loro arte sono accomunati dalla stessa passione e dedizione.

"Animal instinct" è l'occasione per regalare e regalarsi l'unicità, di un'opera d'arte, nata per una buona causa.



Evento ideato da:

A cura di Marta Di Meglio

A sostegno di: Associazione Animalisti Italiani e Empa Pomezia



Coordinate evento:

Associazione Animalisti Italiani

Via Ettore Ciccotti 35, Roma

Inaugurazione: 5 Gennaio ore 18.00

Ingresso: € 10.00

Maggiori informazioni

upcontemporarygallery@gmail.com - 3887331842