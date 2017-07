AnimaBosco 2017

C'era una volta un castello incantato ed un bosco animato...



Ore 9,30 raduno nel piazzale AnimaBosco e suddivisione in gruppi per percorrere i sentieri del cinghiale, della volpe e dell’istrice

Ore 10,00 colazione all’Enzedetta per i più piccini. Apertura mercatino.

Ore 10,30 Il ballo delle fate

Ore 10,45 Passaggio della chiave tra Madre Natura e Guardiano del Bosco

Ore 11,00 Storia di Fata Anima e la formica

Ore 12.00 visita guidata presso il villaggio dei guardiani (sempre per i più piccini)

Ore 12,45 pranzo presso l’area ristoro.

Ore 13.30 Relax con i musici

Ore 14.30 Laboratorio trucca bimbi con Deborah e laboratorio creativo cadono i fiori con Noris.

Ore 15.00 sessione di Yoga e Tai-Chi a cura del Centro del Loto

Ore 15,30 Cappuccetto Rosso per i più piccini presso il sentiero del riccio

Ore 16.00 Le fiabe di AnimaBosco:

- Il fungo e la chiocciolina recitata da Alex

- Storia di due querce

Ore 16,30 gioco libero area gioco campetto (con muli e giochi campestri)

Ore 17.00 tiro con l'arco

Ore 18.00 Il Guardiano del Bosco riconsegna le chiavi a Madre Natura