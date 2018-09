“Anima errante”,Tea Ranno presenta la raccolta poetica di Roberta Conigliaro

Roma. Si terrà giovedì 27 settembre alle ore 18.30 presso il caffè Gente di San Lorenzo, in via degli Aurunci 42/48, la presentazione del volume di poesie “Anima errante”, esordio di Roberta Conigliaro per la casa editrice Scatole Parlanti (collana Forme, pp. 76, euro 12). Con l’autrice interverrà la scrittrice Tea Ranno.



«In questo “teatro della bellezza” – come si legge nella prefazione di Giuseppina Norcia – l’arte della parola scivola naturalmente nell’altra, come uno scrigno segreto dischiude il laboratorio della scultrice e ci conduce lì, alla sorgente della sua creazione: linee, tratti, corpi che nascono, fuoriescono, osservano, misteriosi come “pensieri nascosti”. È l’incantamento in cui svanisce il confine tra visione e ricordo. Le vediamo affiorare in ogni parola le sue creature, ne troviamo traccia nelle immagini che scorrono tra le pagine; sono emozioni annotate sulla pietra, messaggere di un misterioso altrove».



Siracusana, Roberta Conigliaro si è trasferita a Roma nel 1989 per frequentare la Facoltà di Psicologia. Laureata, ha lavorato per alcuni anni nel campo psichiatrico. Parallelamente si è avvicinata alla scultura realizzando figure in argilla e in pietra. Dal 2002 ha cominciato a esporre i propri lavori sia in Italia che all’estero e da due anni sta promuovendo un progetto sul tema del Mediterraneo e le migrazioni dal titolo: “Due sponde un solo mare”. “Anima errante” è il suo primo libro di poesie.