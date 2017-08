Aniene Festival 2017 - Swing Balera: Giorgio Cuscito & Swing Valley Band

ANIENE FESTIVAL un fiume in piena - 1° edizione

Dal 30 agosto al 17 settembre 2017

Parco Nomentano | Ponte vecchio - Roma



ANIENE FESTIVAL È UNA BALERA SUL FIUME, UN TEATRO ALL’APERTO,

UNA BIBLIOTECA SUL PRATO, UN CAFFÈ CHANTANT NEL PARCO

19 GIORNI DI SPETTACOLI DAL VIVO

CONCERTI, SWING, CINEMA, INCONTRI, TEATRO, LETTERATURA

PEDANA PERFORMATIVA, ZONA RISTORO, DESIGN E RICICLO, ARTIGIANATO, ANGOLO BABY, COWORKING





30 agosto 2017

Dalle 18.00 Apertura Salotto Aniene, Aperitivo Pic-Nic e Cena a ritmo di Jazz

Dalle 20.00 Lezione Primi Passi per tutti con la Scuola Swing School Days!

ore 21:30 Concerto



Musica swing, tutta da ballare e da ascoltare. Si ricreeranno come per incanto le atmosfere dei famosi locali di Harlem negli anni '30: il Cotton Club, ma anche il Savoy e il Paramount, con l'amatissima orchestra diretta dal polistrumentista e arrangiatore Giorgio Cuscito, la Swing Valley Band. Un'occasione davvero unica per poter ascoltare dal vivo la musica dei vecchi dischi a 78 giri di Duke Ellington, Jimmy Lunceford, Chick Webb, Count Basie, Louis Jordan e Cab Calloway, per una vera e propria "Harlem Renaissance"!

Giorgio Cuscito: direzione, arrangiamenti, sax tenore;

Mario Caporilli: tromba;

Ferdy Coppola: sax tenore e voce;

Gino Cardamone: chitarra;

Alberto Antonucci: contrabbasso;

Fabiano Giovannelli: batteria;

Monica Gilardi: voce



Social Dance e DJ Set



Dal 30 agosto al 17 settembre 2017

Parco Nomentano | Ponte vecchio - Roma

TUTTE LE SERE DALLE ORE 18.00 ALLA MEZZANOTTE

INGRESSO GRATUITO