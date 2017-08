Anguria & Romanticismo: i drink celebrano il cocomero. Anguria, cocomero, citrullus lanatus: diversi modi per chiamare uno dei frutti più amati. Preparate le papille gustative: all'Ex Dogana c'è Anguria e Romanticismo, l'evento che celebra il frutto estivo per eccellenza con diverse sfumature di drink all'anguria.

Queste le proposte di Anguria e romanticismo: Lanatus (Bourbon, Campari, Vermouth rosso, zucchero liquido, cocomero, lime); Matsu (Rum, Falernum (sciroppo alcolico), Chartreuse, St Germain, lime, cocomero); Makai (spiced rum, creme de cassis, succo di limone, zucchero liquido, sciroppo al cocomero, menta)