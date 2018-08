Per l’ultimo appuntamento con la rassegna “Cineasti di parole”, curata dal giornalista e Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) Franco Montini, martedì 28 agosto alle ore 20:45, a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio sarà presentato il libro “L’amore migliora la vita” scritto da Angelo Longoni (Giunti Editore).

Angelo Longoni. L'amore migliora la vita

Al centro della vicenda, due coppie di genitori che non si conoscono tra loro e che si ritrovano a cena per affrontare una questione che riguarda i loro figli. I ragazzi sono stati scoperti nei bagni della scuola in atteggiamenti intimi e sono stati sottoposti a un provvedimento disciplinare. La questione è che i due giovani, sono dello stesso sesso: Edoardo e Matteo.

I genitori che si ritrovano ad affrontare questa imbarazzante situazione appartengono a due ambienti molto diversi: piccolo borghesi Marco e Anna, mentre Franco e Silvia sono una coppia radical e intellettuale.

Entrambe le coppie, però, sono vittima di pregiudizi non dissimili e, durante lo spazio della cena, affioreranno, inevitabilmente, in modo ora drammatico ora decisamente comico, piccoli drammi familiari soffocati, incomprensioni portate avanti per tutta la vita e frustrazioni non solo mai risolte, ma mai neppure realmente affrontate.